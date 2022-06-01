"Газпром" прекратил поставку газа компаниям Shell и Ostred

"Газпром" прекратил поставку газа британско-голландской компании Shell Energy Company и датской компании Ostred. Как говорится в сообщении "Газпрома", компания не получила платеж за поставки газа в рублях.

В 2021 году российская компания поставила Orsted 1,97 млрд кубометров газа. По оценкам "Газпрома", это две трети от общего объема потребления газа в Дании. Контракт с Shell на поставку газа в Германию предусматривает объем до 1,2 млрд кубометров газа в год.

"Мы настаиваем на решении не платить в рублях, и мы были готовы к такому сценарию, – сказал генеральный директор Orsted Мадс Ниппер. – Ситуация укрепляет необходимость независимости ЕС от российского газа за счет развития возобновляемых источников энергии".

Президент России Владимир Путин потребовал с 1 апреля перевести в рубли расчеты за поставки российского газа в страны, которые Москва считает "недружественными".

Некоторые страны, например, Болгария, Польша и Финляндия, отказались платить за газ по предложенной схеме, после чего поставки в эти страны были прекращены.