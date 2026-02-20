Где набрать ещё?

Владимир Путин создает условия для возобновления принудительного частичного призыва резервистов, пишут эксперты американского Института изучения войны.

Приток контрактников перестал покрывать фронтовые потери, утверждают аналитики. Согласно данным, которые приводят источники агентства Bloomberg, в январе 2026 года в вооруженные силы России записались на 9 тысяч меньше новых контрактников, чем российская армия потеряла на фронте.

Ещё один из сигналов нехватки людей – это действия российских властей. 18 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект, который усилит превентивные меры против "искажения исторической правды" и "уклонения от обязанности защищать Отечество". По мнению аналитиков, документ, вероятно, направлен на то, чтобы дать Кремлю юридическое основание для преследования россиян, критикующих призыв резервистов.

Аналитики Института изучения войны также отмечают, что замедление работы Telegram в России может говорить о том, что власти пытаются установить контроль над информационным пространством и ограничить критику российского правительства или военных действий.

Параллельно с этим идет активная вербовка студентов. С февраля петербургским студентам предлагают контракты с Минобороны. Учащимся обещают необычные и привилегированные условия: с помощью службы якобы можно избежать отчисления, а контракт заключается только на год, сообщает издание "Бумага".

Агитацию за участие в войне с Украиной также заметили в МГУ, МГТУ им. Баумана, РУДН. Высшая школа экономики предлагает неуспевающим студентам заключать контракты с Минобороны вместо отчисления, а в РЭУ им. Плеханова старостам поручили вербовать студентов в беспилотные войска, сообщил юрист Артем Клыга.

О том, как власть готовит новую волну мобилизации и какие у этого будут политические последствия, говорим с политическим аналитиком Сергеем Шелиным и пресс-секретарём проекта "Идите Лесом" Иваном Чувиляевым.