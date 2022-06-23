Генеральный директор Уральского компрессорного завода Денис Тасаков объяснил невыплату зарплат сотрудникам "спецоперацией" и осудил забастовку рабочих. Его слова цитирует портал ЕАН.

"Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию. В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают, и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас! Хотя не выходит на работу 50 человек, а коллектив – 370", – заявил Тасаков.

По его словам, зарплату за апрель и май рабочим не выплатили, так как многие предприятия, с которыми сотрудничал завод, попали под санкции и "у них зависли деньги в санкционных банках на спецсчетах".

Забастовку рабочие завода объявили в начале июня. "Мы отказались выходить на работу, пока не выплатят весь долг по зарплате. Заявления с требованием выдать написали сотни сотрудников", – рассказал один из сотрудников.

22 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты на заводе. По версии следствия, руководство "свыше двух месяцев полностью не выплачивало заработную плату более чем 300 работникам". Долг превысил 20 млн рублей.

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