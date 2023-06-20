General Electric прекратила обслуживать газовые турбины в России

Американская компания General Electric с 19 июня прекратила обслуживание газовых турбин своего производства, установленных на российских ТЭС, после вступления в силу расширенных санкций США.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей генерирующих компаний, GE закрыла доступ к системе мониторинга работы турбин из России, а в перспективе может остановить поставку запчастей для своих турбин и принадлежащей ей Alstom, в том числе лопаток.

Общая мощность газовых турбин GE в российской энергосистеме составляет 5 ГВт, а общая мощность энергоблоков — 8 ГВт. Прекращение сервисного обслуживания наиболее критично для самых мощных моделей, которые стоят на энергоблоках Сургутской ГРЭС-2, Шатурской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС, отмечает "Коммерсантъ".

GE прекратила обслуживание газовых турбин после вступления в силу нового пакета санкций США, запрещающего американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги любым лицам в России.

Решение о полном прекращении сотрудничества со стороны западных коллег ожидаемое, сказали изданию собеседники в российских генерирующих компаниях. Там рассматривают возможность локализации производства запчастей и сервиса в России. В частности, у "Интер РАО" есть совместное с GE предприятие "Русские газовые турбины".

США и Евросоюз пока не вводили санкции, прямо запрещающие поставку России компонентов для газовых турбин.