Генерал Милли прибыл в Израиль, чтобы обсудить противодействие Ирану

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в пятницу прибыл в Израиль. Он обсудил с израильскими союзниками вопросы противодействия Ирану в получении им ядерного оружия, сообщает Reuters.

Неожиданный визит Милли проходит в преддверии посещения Израиля министром обороны США Ллойдом Остином. Министр посетит также Египет и Иорданию, влияющих на израильско-палестинские отношения.

"Голос Америки" отмечает позицию Израиля, высказанную израильским министром обороны Йоавом Галлантом при встрече с Милли: "Необходимо постоянное сотрудничество для предотвращения получения Ираном ядерного оружия".

Марк Милли провел переговоры с начальником израильского Генерального штаба генерал-лейтенантом Герци Халеви. Американский генерал не делал в Израиле публичных заявлений. Его пресс-секретарь сообщил, что Милли обсудил с Халеви вопросы региональной безопасности и "координацию действий по защите от угроз, исходящих от Ирана".

Западные державы считают, что Иран добился успехов в разработке технологий, которые потенциально позволят ему создать бомбу. Тегеран отрицает наличие такого плана.

Поездка Милли на Ближний Восток проходит в то время, когда продолжаются акты насилия на Западном берегу. Опасения эскалации в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан и еврейского праздника Песах побудили США, Иорданию и Египет призвать обе стороны к спокойствию, информирует "Голос Америки".

С начала 2023 года не менее 62 палестинцев - боевики и мирные жители - были убиты. Такие данные приводит министерство здравоохранения Палестины. По официальным израильским данным, за тот же период в результате нападений палестинцев погибли 13 израильтян и украинский турист.