Генерал Милли заявил, что РФ не добьется военной победы в Украине

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил в четверг, что первоначальные стратегические цели Москвы оказались недостижимыми. По оценке Милли, Россия не добьется военной победы в Украине. Но Киеву вряд ли удастся в ближайшее время вытеснить со своей территории все российские войска.

Генерал ответил на вопросы журналистов после завершения виртуальной встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщил "Голос Америки".



Марк Милли подчеркнул, что в Украине находятся сотни тысяч российских военных. По его мнению, это означает, что бои будут продолжаться, они будут кровавыми, тяжелыми. И в какой-то момент обе стороны либо пойдут на переговоры об урегулировании, либо придут к завершению военного конфликта, отметил генерал.

Милли также заявил, что создание военно-воздушных сил Украины является долгосрочным мероприятием. "Потребуется значительное время, чтобы создать военно-воздушные силы такого размера и масштаба, который будет необходим", – сказал глава Объединеного комитета начальников штабов.