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Генерал Милли: "В Афганистане может вспыхнуть гражданская война"

Генерал Марк Милли

Глава Объединённого комитета начальников штабов считает "весьма вероятным" возникновение в Афганистане условий, при которых вспыхнет гражданская война. В интервью американскому каналу Fox News Марк Милли предупредил об опасности возрождения террористических группировок в Афганистане.

Милли, один из главных военных руководителей США, усомнился, что талибы, которые до сих пор не смогли сформировать своё правительство, сумеют консолидировать власть и установить эффективное управление. Это может привести к гражданской войне, которая, в свою очередь, может открыть предпосылки для воссоздания "Аль-Кайды" или подъема террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Генерал Марк Милли заявил, что на возрождение терроризма в Афганистане может потребоваться от одного до трёх лет. "Голос Америки" обращает внимание на то, что власть талибов в Афганистане была свергнута в конце 2001 года в результате вторжения в эту страну вооружённых сил США. Администрация президента Джорджа Буша объявила войну терроризму и направила в Афганистан десятки тысяч своих военнослужащих.

Это стало ответом Вашингтона на крупнешие террористические нападения на США 11 сентября 2001 года.

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