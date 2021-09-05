Генерал Милли: "В Афганистане может вспыхнуть гражданская война"

Глава Объединённого комитета начальников штабов считает "весьма вероятным" возникновение в Афганистане условий, при которых вспыхнет гражданская война. В интервью американскому каналу Fox News Марк Милли предупредил об опасности возрождения террористических группировок в Афганистане.



Милли, один из главных военных руководителей США, усомнился, что талибы, которые до сих пор не смогли сформировать своё правительство, сумеют консолидировать власть и установить эффективное управление. Это может привести к гражданской войне, которая, в свою очередь, может открыть предпосылки для воссоздания "Аль-Кайды" или подъема террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).



Генерал Марк Милли заявил, что на возрождение терроризма в Афганистане может потребоваться от одного до трёх лет. "Голос Америки" обращает внимание на то, что власть талибов в Афганистане была свергнута в конце 2001 года в результате вторжения в эту страну вооружённых сил США. Администрация президента Джорджа Буша объявила войну терроризму и направила в Афганистан десятки тысяч своих военнослужащих.



Это стало ответом Вашингтона на крупнешие террористические нападения на США 11 сентября 2001 года.