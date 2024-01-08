"Генерал Мороз продался бандеровцам". Соцсети о замерзшем Подмосковье

2024 год начался для жителей Московской области с массовых отключений тепла и электричества. Из-за сильных морозов сразу в нескольких городах в котельных произошли аварии. Власти до сих пор не могут исправить ситуацию: тысячи людей встречали православное Рождество с холодными батареями.

Антон Орех

От Подписчика из замерзающего Подмосковья



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я живу в городе Подольск Московской области, в микрорайоне Климовск. Морозной ночью 4 января у нас окончательно вышла из строя котельная, к которой подсоединена система отопления всего микрорайона. Как итог, 22 тысячи человек остались без отопления и горячей воды. Уже вечером 4 января мэр и администрация Подольска отчитались, что практически всё починено, сейчас будем пускать тепло в дома. Эти репортажи показали по разным центральным каналам, в том числе Россия 24, 360 Подмосковье и др. Рапортовалось, что всё оперативно решается, ситуация под контролем, мэр Артамонов сейчас всё разрулит. По факту, на утро 6 января отопление до сих пор не дали в 99% домов. И самое прекрасное, что у многих людей дома электрические плиты, то есть газом они греться не могут, а из-за того что все включают обогреватели, сеть не выдерживает и электричество отключается веерно так, что пока бригада электриков не придет, самостоятельно наладить ток не получится. У тех, у кого электроэнергия отсутствует более 6 часов, температура в квартирах +7 - +12 градусов. Дома у многих пожилые люди, грудные дети и беспомощные коты и рыбки в аквариумах. В качестве оперативных мер на 22 тысячи человек нам предложили 4 пункта обогрева в удаленных от места проживания учреждениях, а так же вечером 5 января (то есть на второй день) полевую кухню 😂. Это комично, но уже не очень смешно. А, ещё дали номер телефона, по которому можно оставить заявку на обогреватель (актуально при отсутствии электроэнергии в некоторых домах) и теплые одеяла. Я конечно догадывалась, что за МКАДом жизни нет (мы в 19 км от МКАД), но чтобы до такой степени... Но больше всего конечно бесит враньё по телевизору (хотя давно не удивляет). К нам приезжали корреспонденты с рен тв вроде бы, ничего из отснятого в эфир тв практически не попало. Вот так вот в получасе от Москвы мы тут замерзаем в 21 веке. И это перед выборами. Страшно представить, что же будет после. В городских чатах народ уже нервно смеётся, что хотели чтоб мёрзла Европа без газа, но что-то пошло не так. Простите за сумбурный рассказ. Так и живём. Тёплых вам батарей в новом году!

Особенную пикантность ситуации придаёт то, что одна из самых крупных аварий теплооборудования произошла на заводе патронов.

Василий Аленин

Отвратительная показуха в рамках чиновничьего марафона "Елка желаний" бьёт все рекорды по цинизму и кровавому самопиару на фоне устроенного Путиным и его бригадой 24 февраля. [...]

Глава Подмосковья Воробьев исполнил желание 8-летнего мальчика из Ивантеевки прокатиться на танке в Таманской дивизии. И написал в соцсетях, что "приехал в Кубинку, чтобы поздравить семью Героя России Александра Сычева, который погиб в августе 2023 года в зоне СВО". У того дома осталось 4 детей.



Этот тот Воробьев, у которого третьи сутки замерзают целые микрорайоны, такой как Климовск в Подольске. В городе ввели режим ЧС. Температура в квартирах держится в районе 10 градусов. В некоторых нет электричества.



Еще 4 января случилась авария в котельной оборонного завода им. Юрия Андропова, который производит... патроны. И из-за прорыва... нет, не ВСУ, а теплотрассы, без отопления и горячей воды остались больше 170 многоквартирных домов и больница. Пострадали больше 20 тыс. человек.



Люди пишут Воробьеву об одном пожелании "на елку"- дать отопление, а не заниматься убогим новогодним самопиаром на фоне разваленного и разъеденного тотальной коррупцией ЖКХ и всего прочего - той же сферы общественного транспорта.



То же касается и остальных. Вместо того, чтобы исполнить мечту десятков миллионов россиян и подарить им мир, Путин и его некомпетентная ни в чем, кроме "пурги", чиновничья обслуга дарит участникам "СВО" мешки с картошкой, их детям - велосипеды, а вдовам - "Лады".

Негоро

Прямо готовый сюжет для сериала. Частный патронный завод в Подмосковье с мексиканским "криминальным авторитетом" в истории собственников (Хорхе Партилья-Сумин, как вам?!). Херувимы из администрации мособласти, которые узнали о масштабном пи...це в новогодние праздники "из соцсетей", замерзающие районы в километрах от Москвы. Ну и как же без СК, который все что надо возбудил (кроме отопления) и всем неминуемо воздаст...



К правительству лететь – гравицапу надо иметь. Правительство на другой планете живёт ... родной! (с)

Дмитрий Колезев

Подмосковный Климовск (это к югу от Подольска, входит в состав этого муниципалитета) уже третий день в мороз сидит без тепла и частично без электричества. Случилась авария в котельной завода, который обогревает город. Причем завод непростой, а оборонный — производит патроны и носит гордое имя Юрия Андропова. В городе введен режим ЧС. Думаю, лучше всего происходящее опишет публикация в ВК-паблике Климовска:



- Десятки тысяч людей остаются в замороженных квартирах. Без понятной перспективы

- Вчера в нескольких домах на Молодежной и Революции начали понемногу давать тепло. Хотя сегодня многие жалуются, что и это сходит на нет. Батареи постепенно холоднеют.

- Судя по всему, котлы заморожены, отогреть их не получается, трубы на КСПЗ отогреть не выходит. Получится ли это сделать сегодня, завтра, послезавтра - непонятно.

- Но даже если и получится, это не решит проблему: трубы прорвало в сотне мест по всему городу, они заморожены, если дать тепло - будет ещё очень много новых протечек.

- Ситуация обостряется проблемами с электричеством: во многих домах его нет. На полную мощность работает дизельно-генераторная подстанция, поэтому возможны перебои, будьте аккуратны с проводкой и не жгите электроэнергию без необходимости».



Также сообщалось о коммунальных авариях и перебоях с подачей тепла в других районах Подмосковья и Москвы, некоторых регионах центральной России и на Северо-Западе.



5 января несколько жителей города вышли на пикет в Подольске с требованием скорее устранить аварию. Пишут, что температура в квартирах опустилась до 10 градусов.



Отвлекают, понимаешь, власти от важных дел – например, борьбы с ЛГБТ-пропагандой.

Украинцы злорадствуют

Антон Геращенко

Хотели заморозить Европу: жители Подмосковья замерзают в своих домах



🥶Местные коммунальные сооружения оказались не готовы к сильным морозам. В Подольске из-за повреждения теплотрассы 173 многоквартирных дома остались без отопления и горячей воды.



Жители города массово жалуются на лопающиеся батареи. Температура в квартирах доходит до 10 градусов. При минус 30-ти на улице.



🥶На отсутствие отопления и горячей воды жалуются жители Солнечногорска.



🥶В Раменском районе 3 января сломались трансформаторы, из-за этого в квартирах до сих пор нет электричества и отопления.



🥶Более сотни домов остались без тепла и электричества в Химках. Причина — сгоревший трансформатор. В некоторых квартирах лопнули батареи, заледенели окна и двери.



🥶Похожая аварийная ситуация в Балашихе, Электростали, Люберцах и других районах Подмосковья.



Бойтесь, европейцы — россияне готовы терпеть любые издевательства, пока телевизор уверяет, что Берлин и Лондон мерзнут без скрепного газа.

Российской пропаганде припоминают то, как она обещала, что Европа замёрзнет без российского газа.

Аббас Галлямов

Глядя на многочисленные истории о замерзающем Подмосковье, невольно вспоминаешь прошлогодние смешочки насчет Европы, которая дескать без российских энергоносителей обязательно вымрет. Помните, "Газпром" тогда ещё даже специальную рекламу снял и по телевизору её крутил?

И где теперь тот "Газпром"? И кто теперь замерзает?

Вот ведь не зря говорят: "Не рой другому яму".

Игорь Эйдман

Вот всегда у них так. Опять всё перепутали. Грозились заморозить Берлин, а заморозили Подольск

Блогеры указывают на то, что настоящая проблема не в морозах, а в государстве, и дальше будет только хуже.

Алексей Рощин

[В] Подольске, пишут, уже 3-4 дня в некоторых домах сидят без отопления вообще, даже начали жечь костры (!) во дворах, чтобы хоть как-то согреться. Ситуация более чем интересная, если учесть, что при минус 20 человек может замерзнуть насмерть буквально за несколько часов (а не дней!). И вообще, аварий больше всего, судя по сообщениям, именно в Подмосковье - что на первый взгляд странно, учитывая, что это ведь почти что "столичный" регион.



Почему же эта "почти Москва" оказалась чуть ли не в самом уязвимом положении перед лицом наступивших морозов? Не знаю. Моя гипотеза, как Старого Пиарщика, родилась от взгляда на список подмосковных городов, мелькающих в сводках об авариях и сбоях в отоплении: Солнечногорск, Подольск, Раменское, Химки... Хм! "Что-то слышится родное" в этих, с позволения сказать, песнях ямщика. В нулевые-десятые, пока в стране еще теплились какие-то остатки выборов, в Подмосковье мне приходилось работать довольно много. И - какие ассоциации с этими городами? "Солнцевские", "подольские", зверское по сути убийство химкинского журналиста Бекетова местной мафией, мэр Раменского, которого обвиняют в убийстве своей любовницы...



Другими словами, это всё города бандитские. С мафией - в прямом смысле слова - нам приходилось пару раз напрямую сражаться на выборах, когда они толкали "своих" на посты мэров. В Серпухове в начале "нулевых" нам справиться удалось, в соседнем Чехове за год до нас мафия прошла, мэром Чехова был настоящий "браток" (его через 7 лет убили - сожгли вместе с "Хаммером"). А что потом? А потом - по классике. В свое время в Италии последователи Муссолини хвастали, что дуче - единственный правитель в Италии, кто сумел разгромить сицилийскую мафию; и действительно, при нем на Сицилии все было тихо-спокойно, мафия сидела тише воды ниже травы. Какой-то знаменитый итальянский философ прокомментировал этот успех, однако, довольно скептично: "Просто всеитальянская мафия победила мафию местную".



Аналогичная история произошла и у нас, механизм тот же. Правящий режим ведь не борется с преступностью - он ее интегрирует в себя. "На Подмосковье" поставлен какой-то свойственник Шойгу, некто Воробьев; все местные выборы там давно отменены, районы "для удобства управления" слиты с городами, всё "местное самоуправление" по сути назначает губернатор, но его функция - быть не более чем "смотрящим" чтобы всё было шито-крыто - а та же мафия, только чуть видоизменившись, творит уже просто что угодно. Подмосковье, если честно - весьма дикое место, там "силы зла царствуют безраздельно", вообще никак и ничем не ограниченные снизу. Что, впрочем, сейчас характерно для всей РФ.



Удивительно ли, что котлы взрываются? Воробьев - "губернатор" - пустое место, его задачей (собственно, для того и ставили) всегда было "НЕ ЛЕЗТЬ" куда не просят... ну и делать свой маленький гешефт. Он и делал (стройгруппа Самолет). И не лез.



В создавшейся ситуации самый интересный вопрос - философский: а, собственнно, что в принципе могут сделать люди, у которых посреди зимы +5 в квартире - письма Путину писать? Они и пишут. Но в отсутствие выборов никаких иных способов повлиять на власти, допустившие такую ситуацию, у них больше нет. Что вообще будет, если по всей стране повзрываются (давно изношенные) котлы в котельных, и полопаются (давно дико перегруженные) трубы под землей? Как на это сможет отреагировать население? Вы правы - народ сможет написать коллективное письмо Путину.



А если, как клевещет зловещий профессор Соловей, Путин умер и уже несколько месяцев лежит в холодильнике - кому тогда писать? Во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, не иначе.

Андрей Никулин

Текст старый, писал давно и уже выкладывал, но, к сожалению, актуальности не потерял. Особенно в свете происходящих в Подмосковье, да и не только, отключений света и тепла.

"Для Москвы и нескольких крупных, сытых городов эта методика может сработать не очень эффективно, но по остальной России, подозреваю, результаты будут интересные. И печальные.

Задумайтесь, в каком году построена теплостанция, дающая в ваш дом горячую воду и обеспечивающая отопление, электростанция? Когда прокладывались коммуникации и когда в последний раз ремонтировались? И как ремонтировались?

В каком году построена поликлиника в вашем районе, больница, школа, детский сад? Когда был там ремонт, не пара приклеенных пластиковых панелей и плазма на входе, а нормальный, капитальный ремонт? Когда менялось оборудование?

Есть ли в вашем родном городе аэропорт, когда он был построен, можно ли от вас летать не только в Москву или Питер, но и в соседние областные центры и крупные российские города? Регулярными рейсами, осуществляющимися хотя бы несколько раз в неделю?

ВУЗы вашего города - строительство, оборудование, преподавательский состав - современные, или, что скорее, еще времен царя Гороха?

Дорога, по которой вы едете на дачу и в районы своей области, когда там последний раз перекладывали асфальт, нормально перекладывали? Мосты или дамбы по дороге, в курсе ли вы их возраста и состояния?

Сам ваш дом, скорее всего построенный в 60-х-80-х годах, в каком он состоянии - коммуникации, подъезды, подвал, ремонтировался ли и когда будет капремонт?

Вечные российские вопросы с вечно печальными ответами.

Мы живем в протяженной стране, со сложными природными условиями и высокой нагрузкой на инфраструктуру. Чье масштабное строительство и обновление закончилось тридцать лет назад. С тех пор мы только донашиваем, за редкими исключениями местных, тришкиных заплат.

Однако проблема всеобщего обветшания из-за амортизации только нарастает, как и растут неизбежные, когда-то в будущем, затраты на развязывание накопившихся узлов, тотальный ремонт, восстановление и модернизацию.

Другой вопрос, что если мы не удосужились сделать это в сытые нулевые, откуда в будущем появятся возможности оплатить выставляемый и постоянно растущий счет? Который представится к оплате, скорее всего, в скором времени и по многим сферам постепенно нарастающим коллапсом зданий, оборудования и тепло/электролиний, построенных еще при Союзе.

Это и есть один из важнейших вопросов национального масштаба, с учетом накопившихся уже проблем и нерешенных задач настолько сложный, что нежелание временщиков его замечать и пытаться решить выглядит, даже, в чем-то логичным. Проще надеяться, что на твоем веку еще не рассыпется. Ну а дальше...

Только вот они могут улететь, а нам-то здесь еще жить..."

Анатолий Несмиян

Для России есть один неявный фактор, который позволяет пока относительно беспроблемно переживать идущую коммунальную катастрофу: деиндустриализация. Крах промышленности несколько парадоксально, но позволяет эксплуатировать изношенные до предела сети, так как промышленность и есть основной потребитель ресурсов.



Ликвидация заводов в крупных городах стала тем фактором, который создал дополнительную устойчивость коммунальной системе, продлил её агонию. Если бы Москва или Санкт-Петербург оставались крупными промышленными центрами, как ранее, то рвануло бы всё еще лет десять назад.



В другой стороны, Москва строится как не в себя, сажая на освобождающиеся мощности всех систем все новые и новые миллионы квадратных метров. Правда, огромный бюджет позволяет хоть как-то, но латать систему, при таких огромных деньгах даже ушлые московские чиновники не успевают разворовать всё. В других местах ситуация, понятно, хуже.



Холода отступают, поэтому как-то, но всё наладится. И забудется. До следующей волны морозов. А пока что-то подмотают, где-то забьют чопиком, может, даже метров сто трубы поменяют. Глядишь, до весны доживем. Дальше загадывать смысла нет, так как никто понятия не имеет, что будет в таком далеком будущем. Для сегодняшней России будущая весна и тепловая смерть Вселенной - это временные периоды примерно одного порядка.

Пропаганда обвиняет в авариях самих жителей.

Сергей Марков

Москвичи устроили перегруз сетей в Подмосковье и в ряде районов перебои с электричеством. Из-за этого может остановиться отопление и из-за этого могут лопаться трубы. Причина в совпадение двух факторов.

1. Морозы уже до -30.

2. Из-за новогодних каникул очень много москвичей приехали в Подмосковье и очень много "жгут свет ".

В общем богатые москвичи включают столько электроприборов, что сети не справляются.

Илья Вайцман

<продолжая меланхолически насвистывать...> ...власти Подмосковья заявили, что граждане несколько дней скрывали от них произошедшую аварию. Видимо, скрывали граждане от властей отсутствие отопления исключительно из желания совершить акт вредительства и саботажа (а то и терроризма), заболеть, с целью уклонения от частичной мобилизации поумирать и добиться размораживания теплоцентралей и магистралей водоснабжения.

Так что еще благодарить надо власти в целом и губернатора Воробьева в частности уже хотя бы за то, что уголовные дела на этих диверсантов и саботажников не возбуждались.

Пока, в смысле, не возбуждались.

Илья Вайцман поторопился: российские власти уже решают проблему единственным известным им способом: репрессиями. В организации, обслуживающей подольсеую котельную уже начались обыски и допросы.

Максим Шевченко

Виноваты, впрочем, не те, кто организовал систему по сбору с людей денег за бешено растущие тарифы, отключение отопления и электричество за просрочку выплат и не проверил общую техпригодность оборудования и отопительных систем к зиме, а стрелочники, они же начальники котельных и разных подстанций.

Репортаж «на фронтах специальной отопительной операции» очень духоподъемен.

Героические будни и заполненные работой праздники.

Помнится подобная трогательная история со свалкой под Волоколамском и такой же визит губернатора Воробьева к людям.

Не жалеет власть и ее обслуживающий персонал себя, отдается народу и стране, невзирая на морозы и богослужения.

Максим Мирович

Что нужно делать, конда граждане твоей страны замерзают? Правильно — проводить обыски и аресты! Больше обысков и арестов — всё по завету Швондера.

Алена Солнцева

А мы как раз сегодня съездили в райцентр, зашли там в магазин. В дисконтный. И мы спросили у многослойно одетых продавщиц, а тепло ли вам девицы, тепло ли, красавицы?

- Тепло, Морозушко, - отвечали девицы, - хотя вообще то не очень. Да в общем то скорее прохладно нам. Дома потеплеее, конечно, но тоже хотелось бы погреться получше. Батареи хотелось бы погорячее. Но кто нас спрашивает?

Это вопрос, конечно, важный. Почему их никто не спрашивает? Известно же, что по правилам нужно спросить, тепло ли им, всем ли довольны, и они тогда ответят, что да, батюшка, все хорошо, ни на что не жалуемся. После чего - подарки, богатство и довольство сами собой появятся.