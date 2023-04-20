Генерал США: тестовый запуск ракеты Minuteman III показал её надежность

В США Военно-воздушные силы (ВВС) и Военно-морские силы (ВМС) провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с использованием воздушного командного пункта. Запуск произведён в среду с полигона в Калифорнии. Полёт ракеты к атоллу Кваджалейн на Маршалловых островах контролировался с воздушного командного пункта на самолете ВМС Е-6В Mercury. Об этом информирует "Голос Америки".

Командование ВВС заявило, что головная часть ракеты пролетела около 6800 километров. Проведенное в среду испытание подтвердило точность и надежность межконтинентальной баллистической ракеты. Полученные при испытании данные будут использованы министерством обороны США для обеспечения безопасности и надежности ракетно-ядерного арсенала вооруженных сил.

Глава Командования глобальных ударов ВВС США генерал Томас Бюссьер заявил, что "проведённое испытание подтвердило готовность защитить Соединенные Штаты боеспособными ядерными силами в любое время, в любом месте, по приказу, с нанесением глобального удара".