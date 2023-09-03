Генерал Тарнавский: ВСУ прорвали первую линию российской обороны

Украинские силы прорвали первую линию российской обороны в Запорожской области, заявил в интервью изданию The Observer командующий группировки войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский. По его словам, продвижение украинских войск заняло несколько недель из-за кропотливого процесса разминирования, но теперь, ожидается, украинским войскам будет проще.

Где именно произошёл прорыв, Тарнавский не уточнил, но контекст разговора и последние события на фронте позволяют предположить, что речь идёт о районе села Работино, расположенного по направлению на Токмак - один из главных узлов российской обороны.

По оценке бригадного генерала, 60 процентов ресурсов, потраченных Россией на эшелонированную оборону в районе, где идёт украинское наступление, ушло на оборудование первой линии, и лишь по 20 - на вторую и третью, поскольку российское командование не ожидало, что украинские войса смогут прорвать первую линию. Observer приводит словам Тарнавского, "сейчас мы между первой и второй линиями обороны". Как уверждает генерал, украинские силы расширяют прорыв и закрепляются на занятой в последнее время территории. "В центре наступления мы завершаем разгром подразделений противника, прикрывавших отход из войск за вторую линию".

Тарнавский также сказал, что Россия перебрасывает резервы, не только из других частей Украины, но и из России, но рано или поздно у них "закончатся лучшие подразделения", и украинские силы смогут больше и быстрее атаковать.

Генерал также фактически подтвердил, что удары украинских войск в районе Великой Новосёлки на западе Донецкой области, где им также удалось продвинуться вперёд, носили вспомогательный характер, чтобы "ввести противника в заблуждение.

Украинское наступление, начавшееся три месяца назад, немало критикуют на Западе за медленные, как считают комментаторы, темпы продвижения. По словам Тарнавского, больше запланированного времени было потрачено из-за разминирования и из-за проблем с эвакуацией раненых с поля боя. Генерал отметил, что плотность минных полей была такой, что фактически не позволяла разминирование при помощи специальной техники, его приходилось осуществлять небольшими группами сапёров.

Тарнавский не стал говорить о сроках, в которые украинские военные смогут достичь Крыма или Азовского моря, выразив лишь убеждённость, что наступление необходимо продолжать, а пауза в боевых действиях пройдёт лишь на пользу России.