"Генерал-затейник". Соцсети о слитом видео Александра Матовникова

На этой неделе в центре внимания оказался достаточно нелепый слив личного видео: канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал запись того, как командующий российской группировкой в Беларуси генерал Матовников танцует полуголым.

ВЧК-ОГПУ:

Заядлый ценитель минских ресторанов и дам генерал Матовников любит перекладывать отвественность за принятие решений на подчиненных ему офицеров. Генерал больше увличен созданием подобного видеоконтента для своих подруг.

Россия отправила на поддержку Александра Григорьевича "лучших" представителей генералитета.

Поэтому случившемуся на аэродроме Мачулищи в Белоруссии удивляться не стоит.

Алла Островская:

Все ржут и стебутся. А ведь здесь ничего нового, эксгибиционизм - моднейший тренд рф-элит. Умение горделиво светить срамом слабоумия и маразма - отличительная черта путинского кордебалета.

Александр Невзоров:

Несомненно, этот видосик будет «вечным» и сопроводит генерала матовникова на всем его восхождении по иерархической лестнице мо рф.

Михаил Бернштейн:



И крестик висит, вот это точно гойда ))))

Сергей Денисов:

Какие же все-таки затейники эти путинские генералы.

Вскоре в сети появились ещё и скрины переписки, которая якобы подтверждала гомосексуальность генерала (отметим: в отличие от видео, аутентичность скриншотов не доказана).

Станислав Белковский:

Рубрика «Что и требовалось доказать».

Гей-лобби в РФ – одна из важных / надёжных опор власти В. В. Путина.

Андрей Мальгин:

Забавно. Попытался разместить фото прославленного генерала Матовникова с Доном Кадыровым. Фейсбук через 5 секунд всё снёс и красными буквами сообщил: "Вы попытались поделиться чужим интимным фото".

"Военкоры" пытаются отстоять честь мундира.

Евгений Поддубный:

Те, кто хотели дискредитировать генерала Матовникова давно оторвались от земли. Пешком по ней перестали ходить. Ничто так наши люди не ценят в воинах, как крепкий характер, честность, смелость, ну и конечно залихватский нрав. Боевой путь и заслуги Матовникова были известны в узком кругу, он даже на посту полпреда президента РФ старался держаться в тени, просто хорошо делал свою работу. Теперь же, стараниями недругов генерал приобрел широкую популярность и в войсках и в народе. Все же всё прекрасно понимают. Поэтому смотрели не видео, а читали биографию.

Ну, а если совсем серьезно Александр Анатольевич Матовников один из самых умелых военачальников нашей страны и мои эти слова подтвердят тысячи его бывших и нынешних подчиненных, боевых офицеров ВС РФ, органов госбезопасности, гражданских чиновников. Поэтому попытка, конечно забавная, но не стоит лезть в чужие душевые комнаты и смартфоны.

Борис Рожин:

Кроме Звезды Героя России у генерала Матовникова ещё много боевых и государственных наград. Есть уважение подчиненных и цель. А этого более чем достаточно для генерала воюющей армии. Даже если он иногда вспоминает о своей семье и снимает пикантные видео для своей супруги. Каждый имеет право на личную жизнь и тайну переписки.

В телеграме можно найти и комментарий Евгения Пригожина. Он настолько непристоен, что мы можем разве что оставить ссылку.

Николай Митрохин:

Меня же интересует происхождение видео. То ли украинские хакеры в очередной раз залезли в "святая святых" и тайны высшего уровня секретности российского военного руководства, то ли генерал-лейтенант высокой кухни Пригожин, устал просить и требовать боеприпасов "в высоких кабинетах" и в соцсетях, и решил выложить толику компромата из своей, по всей видимости, не малой коллекции.

Дмитрий Колезев:

С точки зрения нормального человека, ничего предосудительного в этом нет. Ну, станцевал мужик на камеру для кого-то, видимо, для подружки или жены. Потряс немного интимными местами перед камерой. Что тут такого? То, что Матовников и прочие напали на Украину и ведут преступную войну меня лично трогает гораздо больше. А танцуют голыми пусть сколько угодно.

Но, конечно, мир силовиков отличается от мира обычных людей. Для них действуют совершенно другие правила. Генерал не может танцевать (тем более трезвым!), не может танцевать перед камерой, не может обнажаться, не может быть игривым, не может быть веселым, у него должна быть морда кирпичом и он должен давить врагов Отечества танками.

С точки зрения российской силовой среды танец Матовникова — конечно, компромат.

Проблема даже не в том, что станцевал. А в том, что сделал запись, которая утекла, — то есть не смог обеспечить безопасность своей информации. Следовательно, ненадежен, подвержен вербовке и т.п.

Уверен, что видео слито для того, чтобы дискредитировать Матовникова именно внутри силовой среды, скорее всего — чтобы предотвратить какое-то назначение.

Какое? Тут есть простор для фантазий и спекуляций. Но в 2019 году фамилия Матовникова называлась в качестве претендента на пост директора ФСБ. И сейчас вот снова ходят слухи, что Путин собирается менять Бортникова. И тут такой компромат на одного из возможных претендентов. Кстати, не первый — в телеграм-каналах также обсуждали покупки жены Матовникова в Дубае.

Это, разумеется, просто версия. Которая, возможно, где-то уже и звучала, не претендую на открытие.