Генеральный секретарь НАТО Столтенберг приехал в Киев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с заранее не объявленным визитом в Киев. Местные СМИ опубликовали фото Столтенберга, почтившего у мемориала на Михайловской площади память украинских военных, погибших в ходе борьбы с российской агрессией. Он также посетил импровизированную выставку подбитой российской военной техники.

О темах переговоров Столтенберга с украинским руководством официально не сообщается.

Незадолго до визита генсек НАТО вновь заявил, что Североатлантический союз продолжит поддерживать Украину, несмотря на звучащие со стороны Кремля угрозы применения ядерного оружия. "Россия представляет собой непосредственную угрозу нашей безопасности", – отметил Йенс Столтенберг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не согласен на какие-либо альтернативные предложения, не ведущие к непосредственному членству Украины в НАТО. Большинство стран Центральной и Восточной Европы, входящих в этот военно-политический союз, выступают в поддержку вступления в него Украины. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна высказался за принятие на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе конкретного плана мер, ведущих к принятию Украины в Североатлантический союз. Некоторые западноевропейские политики придерживаются более осторожной позиции.

Отказ от перспектив принятия Украины в НАТО был одним из ультимативных требований, которые выдвигала Россия накануне своего полномасштабного вторжения в Украину.

Также в четверг стало известно, что две страны НАТО - Дания и Нидерланды - совместно передадут Украине 14 танков "Леопард-2" немецкого производства. Об этом пишет датское издание DR.dk со ссылкой на министров иностранных дел и обороны Дании. При этом поставки, скорее всего, состоятся только в начале 2024 года. До конца нынешнего года Дания обещала передать Украине около 80 более старых танков "Леопард-1".