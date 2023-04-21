Генеральный секретарь НАТО верит в успех украинского наступления

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, побывавший с визитом в Украине, заявил, что дело Киева – установить сроки начала возможного наступления против российских войск. Он выразил уверенность в том, что украинские войска добьются успеха в операции. В интервью, которое Столтенберг дал украинской службе Радио Свобода и телеканалу Настоящее Время, он отметил, что весь мир убедился в храбрости украинских солдат и их способности освобождать ранее занятую противником территорию.

По словам генсека НАТО, союзники Украины в последние месяцы значительно увеличили объемы военных поставок Киеву. Это касается в первую очередь танков, другой бронетехники, артиллерии и систем ПВО. "Я уверен, что когда Украина решит начать новую операцию по освобождению своих территорий, она добьется успеха", – сказал Йенс Столтенберг.

Касаясь вопроса о перспективах вступления Украины в НАТО, Столтенберг подтвердил ранее сказанное им в Киеве: Североатлантический союз считает, что Украина должна стать его членом. Однако, подчеркнул он, вначале необходимо добиться победы над российским агрессором, "поскольку нам нужна Украина как суверенное и независимое европейское государство. Без этого всякие разговоры о членстве не имеют смысла", – считает генеральный секретарь НАТО.

Ранее сообщалось, что Киев изменил некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона. В них подробно описывалась подготовка и снаряжение дюжины новых бригад, которые Украина готовит к наступлению, в частности перечислены все танки, бронемашины и орудия, переданные Украине западными союзниками. Также в них содержится анализ сокращающихся возможностей ПВО Украины.