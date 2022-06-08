Генпрокуратура добилась удаления эпизода антивоенного подкаста с сайта Podcast.ru

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры потребовал у сайта Podcast.ru закрыть доступ к эпизоду подкаста журнала DOXA — "Антивоенная рассылка №53". Сервис сообщил, что сделал это, так как вынужден подчиняться российским законам.

В уведомлении регулятора не уточняется, почему именно Генпрокуратура потребовала удалить подкаст. В целом российские государственные службы настаивают, чтобы война в Украине не называлась войной, а все сообщения о боевых действиях передавались только на основе официальных государственных или связанных с Кремлём источников.

Каждый выпуск "Остановить войну" посвящен событиям в Украине. В эпизоде "Антивоенная рассылка №53" читают рассылку журналистки издания. Она начинает свое письмо с размышлений о Пасхе, а потом перечисляет новости войны, — пересказывает подкаст "Медиазона".