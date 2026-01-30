Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Генпрокуратура Казахстана удовлетворила запрос Генпрокуратуры России о выдаче уроженца Чечни Мансура Мовлаева, сообщил юрист Мурат Адам.

В конце 2025 года Казахстан отказал Мовлаеву в предоставлении убежища. По словам его адвоката, власти объяснили свое решение тем, что Мовлаев не соответствует критериям для предоставления убежища. Это решение суда было обжаловано, предварительное слушание назначено на 11 февраля 2026 года.

В России Мовлаева объявили в федеральный розыск по возбужденному в Чечне делу об экстремизме. В октябре 2024 года он записал обращение, в котором заявил о похищении своих братьев Зелимхана и Хамзата. По его словам, их удерживают в отделе полиции Урус-Мартановского района и пытают с целью надавить на него.