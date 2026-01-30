Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Генпрокуратура Казахстана удовлетворила запрос Генпрокуратуры России о выдаче уроженца Чечни Мансура Мовлаева, сообщил юрист Мурат Адам.
В конце 2025 года Казахстан отказал Мовлаеву в предоставлении убежища. По словам его адвоката, власти объяснили свое решение тем, что Мовлаев не соответствует критериям для предоставления убежища. Это решение суда было обжаловано, предварительное слушание назначено на 11 февраля 2026 года.
В России Мовлаева объявили в федеральный розыск по возбужденному в Чечне делу об экстремизме. В октябре 2024 года он записал обращение, в котором заявил о похищении своих братьев Зелимхана и Хамзата. По его словам, их удерживают в отделе полиции Урус-Мартановского района и пытают с целью надавить на него.
- По данным Кавказ.Реалий, в 2020 году Мовлаева осудили в Чечне по делу о незаконном обороте наркотиков. По словам авторов чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, дело против него было сфабриковано. В 2022 году Мовлаев вышел на свободу условно-досрочно. В августе 2022 года его снова похитили сотрудники ОВД Шалинского района Чечни и удерживали в одной из тюрем. Мовлаеву удалось сбежать и нелегально, без документов, попасть в Кыргызстан.
- В октябре 2023 года суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии с последующим выдворением за пределы страны по статье о незаконном пересечении границы Кыргызстана. 20 ноября того же года он был освобожден, так как срок его пребывания в колонии истек. После этого Мовлаев покинул Кыргызстан.