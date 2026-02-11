Генпрокуратура Казахстана удовлетворила запрос России об экстрадиции активистки и бывшей сотрудницы петербургского штаба Навального Юлии Емельяновой. Об этом сообщают "Антивоенный комитет России" и правозащитный проект "Ковчег".

Постановление об удовлетворении обращения Генпрокуратуры РФ ей вручили 29 января. 10 февраля она сообщила об этом своему адвокату Искандеру Алимбаеву, которого надзорный орган не уведомил о своем решении. По словам Алимбаева, постановление оформлено с процессуальным нарушением – рассмотрение заявления Юлии Емельяновой на предоставление убежища в Казахстане до сих пор не завершено.

Еще в октябре 2025 года, как отмечает "Антивоенный комитет России", Генпрокуратура Казахстана гарантировала, что вопрос экстрадиции не будет рассматриваться до завершения всех административных процедур, связанных с получением убежища.

Защита намерена обжаловать решение прокуратуры в Верховном суде Казахстана.

В "Антивоенном комитете России" считают, что риск депортации Юлии Емельяновой в Россию крайне высок. "Казахстан стал категорически небезопасной страной для россиян. Это как минимум четвертый эпизод, когда людей выдают в ускоренном режиме, в обход процессуальных норм и лишая права на защиту", – отмечает юрист проекта "Консулы Антивоенного комитета" Маргарита Кучушева.