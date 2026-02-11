Генпрокуратура Казахстана удовлетворила запрос России об экстрадиции активистки и бывшей сотрудницы петербургского штаба Навального Юлии Емельяновой. Об этом сообщают "Антивоенный комитет России" и правозащитный проект "Ковчег".
Постановление об удовлетворении обращения Генпрокуратуры РФ ей вручили 29 января. 10 февраля она сообщила об этом своему адвокату Искандеру Алимбаеву, которого надзорный орган не уведомил о своем решении. По словам Алимбаева, постановление оформлено с процессуальным нарушением – рассмотрение заявления Юлии Емельяновой на предоставление убежища в Казахстане до сих пор не завершено.
Еще в октябре 2025 года, как отмечает "Антивоенный комитет России", Генпрокуратура Казахстана гарантировала, что вопрос экстрадиции не будет рассматриваться до завершения всех административных процедур, связанных с получением убежища.
Защита намерена обжаловать решение прокуратуры в Верховном суде Казахстана.
В "Антивоенном комитете России" считают, что риск депортации Юлии Емельяновой в Россию крайне высок. "Казахстан стал категорически небезопасной страной для россиян. Это как минимум четвертый эпизод, когда людей выдают в ускоренном режиме, в обход процессуальных норм и лишая права на защиту", – отмечает юрист проекта "Консулы Антивоенного комитета" Маргарита Кучушева.
- Юлия Емельянова – активистка проектов Emigration for Action и Just Help. Она была задержана 31 августа 2025 года в аэропорту Алматы, когда летела транзитом в другую страну. Власти России объявили Емельянову в розыск по делу о краже: она якобы украла мобильный телефон у таксиста.
- Активистка отрицает вину, правозащитники говорят о том, что в деле есть признаки сфабрикованности. Емельянова утверждала, что в ходе допросов по этому делу подвергалась пыткам. В июле 2022 года дело дошло до суда, однако Емельянова к тому времени покинула Россию. Сейчас она находится в СИЗО в Алматы под экстрадиционным арестом.