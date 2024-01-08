Генпрокуратура отчиталась о 200 тысячах блокировок за "фейки"

Более 69 тысяч интернет-ресурсов удалены или заблокированы в России в 2023 году за так называемые фейки и дискредитацию армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.

По данным ведомства, в 2022 году блокировке подверглись 128 тысяч интернет-ресурсов. Таким образом, число блокировок с начала полномасштабного вторжения в Украину приблизилось к 200 тысячам. В прокуратуре отмечают, что отчасти уменьшение показателей связано с блокировкой в 2022 году социальных сетей Facebook, Instagram. Компанию Meta, которой принадлежат эти ресурсы , признали экстремистской.

Заблокированные сообщения касаются прежде всего войны в Украине, а также экономической ситуации в России, "применения ядерного оружия" и нарушений в ходе выборов осенью 2023 года.

По данным Роскомсвободы, с начала войны в России заблокировали более 15 тысяч сайтов и ссылок. Цифра отличается от данных, предоставленных Генпрокуратурой, поскольку большая часть блокировок касается отдельных комментариев, аккаунтов и группы в социальной сети "Вконтакте". Кроме того, не все сайты фактически попадают под блокировку, поскольку удаляют информацию, в которой, по мнению властей, содержатся "фейки" или "дискредитация".

В 2023 году прокуроры направили в суды уголовные дела в отношении 70 обвиняемых по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России. Всего было зарегистрировано 135 таких преступлений. Об этом в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили агентству ТАСС.