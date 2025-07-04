Генпрокуратура потребовала признать экстремистским "движение сатанизма"

Генеральная прокуратура России обратилась в суд с требованием признать "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретить его деятельность на территории страны. Об этом сообщает ТАСС. Заседание назначено на 22 июля.

Что именно подразумевается под этим "движением" (в материалах также есть вторая формулировка — "Международное движение сатанистов"), в Генпрокуратуре не поясняют. В открытых источниках организация с таким названием не зафиксирована.

В мире существуют оккультные сообщества, отождествляющие сатанизм с философией личной свободы и антиклерикализма, но глобального объединения с подобным названием не обнаружено.

Инициативу по признанию сатанизма экстремистским в январе 2024 года выдвинул патриарх Кирилл.

Это не первый случай, когда власти России пытаются запретить несуществующую организацию. В ноябре 2023 года суд признал экстремистским "Международное движение ЛГБТ".

Решение стало поводом для преследования ЛГБТ-персон и цензурирования контента. Издание "Вёрстка" ранее сообщало, что к началу года из 71 сериала, где присутствовала ЛГБТ-тематика, на "Кинопоиске" доступными оказались лишь 25 — и большинство из них подверглись редактированию. Книжные магазины вынуждены снимать с продаж тиражи книг, в которых усматриваются сюжеты, связанные с ЛГБТ.





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