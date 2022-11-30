Генпрокуратура России подготовила проект инструкции, в которой описывается, как можно приостановить деятельность СМИ, лишить их лицензии или запретить работу иностранного медиа. Об этом пишет Роскомсвобода.
Прокуратура может провести проверку издания на основании устных и письменных обращений граждан, организаций, должностных лиц, сообщений СМИ, а также материалов проверок, административных и уголовных дел и открытых источников, в том числе в интернете.
Чтобы лишить СМИ лицензии и приостановить его работу, прокурору достаточно найти в публикациях:
- Так называемые фейки о российской армии;
- дискредитацию российской армии
- неуважение к обществу и государству в неприличной форме;
- призывы к организации несанкционированных митингов или участию в них;
- недостоверную общественно значимую информацию, создающую угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей;
- недостоверную информацию о принимаемых мерах защиты населения и других обстоятельствах, представляющих угрозу безопасности людей.
Генпрокуратура должна будет принять меры, если выявит "неоднократные" нарушения, сказано в проекте приказа. При этом приостановить деятельность иностранного СМИ или лишить его лицензии можно будет по согласованию с МИД России. Проводить такие проверки могут прокуроры.
Законопроект, позволяющий генпрокурору отзывать лицензии СМИ, внесли в Госдуму в апреле, позже его подписал президент России Владимир Путин. Согласно этой норме, генпрокурор и его заместители могут запрещать работу СМИ за публикацию "недостоверных сведений", а у Генпрокуратуры появляется право признать регистрацию СМИ недействительной. Ранее отозвать лицензию СМИ можно было лишь по решению суда.
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