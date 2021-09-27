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Генпрокуратура признала "Европейскую сеть наблюдателей" нежелательной в РФ

Европейские наблюдатели на пресс-конференции в Армении. Ереван, 4 декабря 2018 (архив)

Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO - European Network of Election Monitoring Organizations).

Поводом для принятия этого решения послужило то, что "деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - заявлено на сайте Генпрокуратуры.

Информация направлена в Министерство юстиции России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

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