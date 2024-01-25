Генпрокуратура признала издание Doxa "нежелательной организацией"

Генеральная прокуратура признала издание Doxa "нежелательной организацией". Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны.

В то же время сама Генпрокуратура о признании Doxa "нежелательной организацией "пока не сообщала. В списке Минюста такая организация пока не значится.

Как пишет ТАСС со ссылкой на депутата Василия Пискарёва, ведомство вынесло это решение после обращения комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств, которую он возглавляет.

По словам Пискарёва, речь о "маскировавшемся под студенческое издание откровенно вражеской организации "Mnenie media z.s." (DOXA), зарегистрированной в Чешской Республике.

Депутат утверждает, что издание занималось "диверсионной деятельностью". На его сайте якобы "размещались инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов". О каких именно статьях идёт речь Пискарёв не уточнил.

Признание организации нежелательной означает, что любая её деятельность на территории России подпадает под запрет, а сотрудничество с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы.

Doxa появилось, как студенческое издание НИУ "Высшая школа экономики". В 2019 году издание лишили статуса студенческой организации ВШЭ, поскольку журналисты освещали акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.