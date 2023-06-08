Генпрокуратура признала нежелательной христианскую организацию

Генпрокуратура России объявила о признании нежелательной в России деятельности христианской религиозной организации "Завет церквей TCCN". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Под видом распространения религиозного учения основатель и руководитель организации гражданин США Андрей Шаповалов создал деструктивное объединение, деятельность которого направлена на подавление личности последователей с целью сбора денежных средств", - утверждает Генпрокуратура. Деятельность организации, по мнению ведомства, "представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности" России.

В частности, Генпрокуратура утверждает, что организация отправляла собранные пожертвования в поддержку армии Украины, а также стремится к смене власти в России "неконституционным путем" и изменить в стране духовно-нравственные ценности. Документы отправлены в Минюст, который должен внести организацию в реестр "нежелательных", после чего за сотрудничество с ней будет грозить уголовное преследование.

TCCN расшифровывается как Transformation Center Covenant Network, в группу "церквей Завета" входят, как говорится на их сайте, 20 религиозных организаций в разных странах мира, в том числе в России и Украине. На сайте "Завета церквей TCCN" говорится, что это "неденоминационная христианская организация полного Евангелия", объединяющая "служителей, лидеров и пасторов, объединённых одной целью, спасать души и распространять Царство Божье на земле". О войне в Украине и сборе средств для ВСУ на сайте ничего не говорится. Андрей Шаповалов - пастор церкви TCCI в американском штате Вашингтон.