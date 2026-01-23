Ссылки для упрощенного доступа

Генпрокуратура признала "нежелательной" криптобиржу WhiteBIT

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность криптовалютной биржи WhiteBIT.

В надзорном органе утверждают, что криптобиржа "активно поддерживает ВСУ". "В 2022 году руководством WhiteBit суммарно передано им около 11 млн долларов. Для закупки комплексов беспилотников для ВСУ направлено 900 тысяч долларов", – говорится в заявлении.

Биржа WhiteBIT была основана в 2018 году украинским предпринимателем Владимиром Носовым. Как писали украинские медиа, после начала полномасштабного вторжения России в Украину криптобиржа заблокировала все аккаунты российских пользователей и закрыла торговые пары с рублем.

Украина готовит наступления
Украина готовит наступления

Украина готовит наступления

Путина позвали в "Совет мира"

Аудионовости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


