Генпрокуратура признала "нежелательной" криптобиржу WhiteBIT

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность криптовалютной биржи WhiteBIT.

В надзорном органе утверждают, что криптобиржа "активно поддерживает ВСУ". "В 2022 году руководством WhiteBit суммарно передано им около 11 млн долларов. Для закупки комплексов беспилотников для ВСУ направлено 900 тысяч долларов", – говорится в заявлении.

Биржа WhiteBIT была основана в 2018 году украинским предпринимателем Владимиром Носовым. Как писали украинские медиа, после начала полномасштабного вторжения России в Украину криптобиржа заблокировала все аккаунты российских пользователей и закрыла торговые пары с рублем.