Генпрокуратура признала нежелательной "Новую газету.Европа"

Генпрокуратура России признала так называемой нежелательной организацией издание "Новая газета.Европа". Оно было зарегистрировано в Латвии группой сотрудников "Новой газеты" после полномасштабного российского вторжения в Украину. С российской "Новой газетой" оно организационно не связано. Издание под руководством Кирилла Мартынова занимает антивоенную позицию.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что организация "BDR Novaja Gazeta-Europe" "основана латвийским журналистом Кириллом Мартыновым, имеющим российское гражданство", а в её деятельности "участвуют бывшие члены редакции издания «Новая газета»", у которого "были аннулированы свидетельства о регистрации печатного и электронного СМИ". "Основные темы публикаций включают ложную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России, обвинения нашей страны в развязывании агрессивной войны на Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях", - сообщает Генпрокуратура. Ещё один пункт в обоснование решения - то, что "Новая газета.Европа" распространяет материалы организаций, признанных экстремистскими (ФБК, штабы Навального) и других "нежелательных организаций". Всё это, по мнению Генпрокуратуры, "представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, безопасности государства".