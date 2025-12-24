Ссылки для упрощенного доступа

Генпрокуратура признала "нежелательной" организацию B4Ukraine

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность голландской организации B4Ukraine.

Согласно сообщению ведомства, B4Ukraine занимается мониторингом экспорта российской нефти и газа с целью усиления санкций против России. "Участники фонда проводят информационные и расследовательские кампании в целях усиления санкционного давления, взаимодействуют с нежелательными в нашей стране организациями", – заявили в Генпрокуратуре.

На сайте B4Ukraine говорится, что коалиция, состоящая из организаций гражданского общества, ставит своей целью заблокировать доступ к экономическим ресурсам, стоящим за российской агрессией.

