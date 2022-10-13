Генпрокуратура признала нежелательной организацию "Декабристы"

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в России германской неправительственной организации Dekabristen ("Декабристы"). Об этом сообщает "Интерфакс".

Решение принято со стандартной формулировкой - о том, что деятельность организации "угрожает конституционному строю и безопасности России". Теперь Минюст должен включить сведения об организации в соответствующий реестр. Сейчас в нём 55 организаций, в том числе фонд "Открытое общество", "Открытая Россия", британский Королевский институт международных отношений, Project Media, "Бард колледж" и другие. Сотрудничество с так называемыми нежелательными организациями в России может повлечь за собой уголовное преследование.

"Декабристы", как сообщается на сайте организации, - "берлинская

НПО, деятельность которой направлена на развитие гражданского общества в

Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе". В её работе принимают участие граждане Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Польши, России и Украины. Организация активно помогает беженцам из Украины, а также занимается антивоенными проектами.