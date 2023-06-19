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Генпрокуратура признала нежелательной в России правозащитную группу "Агора"

Глава "Агоры" Павел Чиков

Генпрокуратура России признала нежелательной в стране правозащитную группу "Агора". Объединение юристов занимается политическими и правозащитными процессами, одно из их юридических лиц уже ликвидировалось Верховным судом в 2016 году.

Реестр нежелательных организаций появился в российском законодательстве в 2012 году. В него попадают юридические лица, работу которых государственные органы объявляют опасной для России. Законодательство предусматривает уголовную ответственность за сотрудничество с такими организациями.

Сейчас в реестре 89 организаций. В том числе — международный Фонд борьбы с коррупцией, российское подразделение "Гринпис", американский "Национальный фонд демократии", "Бард-колледж", издатель расследовательского СМИ "Проект", религиозная Церковь духовной технологии (церковь Саентологов) и немецкий правозащитный Фонд имени Генриха Бёлля.

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