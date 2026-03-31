Генпрокуратура признала "нежелательным" Университет Тафтса

Генпрокуратура России признала "нежелательной" на территории страны деятельность Университета Тафтса и его школу международных отношений – Школу Флетчера. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"С начала СВО университет и школа из научных центров трансформировались в инструмент антироссийской пропаганды. Открыто выражая солидарность с киевским режимом, учреждения целенаправленно проводят различные мероприятия, на которых транслируют искаженные и недостоверные сведения о России", – утверждается в сообщении ведомства.
В Генпрокуратуре заявили, что учреждения также поддерживают ЛГБТ-сообщества "с целью разрушения традиционных семейных и нравственных ценностей россиян".
- Университет Тафтса – частное образовательное учреждение, основанное в 1852 году в американском штате Массачусетс. Школа права и дипломатии Флетчера – одна из структур университета, была основана в 1933 году. Она считается одним из старейших профильных центров подготовки магистров в США.
- Ранее в России "нежелательными" были объявлены Университет Джорджа Вашингтона, Йельский университет и Калифорнийский университет в Беркли.