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Генпрокуратура РФ признала нежелательным Фонд Розы Люксембург

Роза Люксембург
Роза Люксембург

Генпрокуратура России признала так называемой нежелательной организацией германский "Фонд Розы Люксембург" (Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung)

Как говорится в сообщении ведомства, основанная в 1990 году организация "реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений и радикализацию молодёжи, дискредитацию органов государственной власти России", а также распространяет материалы "иностранных агентов" и других "нежелательных организаций". В телеграм-канале прокуратуры говорится, что сотрудники фонда "за известным именем попытались скрыть свои русофобские взгляды".

Фонд Розы Люксембург - неправительственный политический фонд, связанный с германской политической партией "Левые". В аналитических материалах на его сайте содержится критика правых и консервативных идей и политиков, включая президента США Дональда Трампа, венгерского премьера Виктора Орбана, руководство Израиля. Есть и критика в адрес властей Украины. Ряд материалов содержат и критику в отношении российских властей - утверждается, например, что Владимир Путин начал войну против Украины, используя необоснованные обвинения в "нацизме" в её адрес. В одной из статей содержатся обвинения в адрес российских властей в политических репрессиях в том числе против левых активистов.

Ранее российские власти уже внесли в список нежелательных ряд других партийных фондов Германии - в частности фонды Конрада Аденауэра и Генриха Бёлля. Левая партия, в отличие от ХДС/ХСС, СДПГ и "Зелёных", не выступает прямо в поддержку Украины и прежде всего призывает к мирному урегулированию, однако и она осуждает Москву за агрессию.

Роза Люксембург - германская политик-социалист начала XX века, одна из основателей Коммунистической партии Германии. Её именем в России по-прежнему названы десятки улиц и ряд населённых пунктов.

Признание организации нежелательной означает запрет на её работу в России и угрозу уголовного преследования для людей, которые с ней сотрудничают.


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