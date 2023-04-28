Генпрокуратура РФ признала "Съезд народных депутатов" нежелательным

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в России организации "Съезд народных депутатов", созданную бывшим депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым и его соратниками.

В сообщении ведомства Съезд назван иностранной неправительственной организацией, а её целями называются "насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в Российской Федерации".

"Руководители Съезда народных депутатов – бывшие депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Илья Пономарёв, Марк Фейгин и Геннадий Гудков, в настоящее время проживающие за пределами России и включенные в Единый реестр иностранных агентов, отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами" - сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Организация "Съезд народных депутатов" (так назывались высшие органы власти СССР и России в 1989-1993 годах) была создана после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину. Она объединяет живущих за границей ряд бывших депутатов Госдумы разных созывов, а также органов власти других уровней. Участники заседаний считают себя легитимными носителями российской государственности, утверждая, что официальные власти России утратили легитимность. Первый "Съезд народных депутатов России" прошёл с 5 по 7 ноября в Яблонне под Варшавой. На съезде были приняты "Основополагающая декларация и Акт о движении сопротивления, установившие правовые принципы борьбы с путинизмом", а также "утверждены основные направления конституционной реформы".

На втором съезде, который прошёл в Польше в феврале 2023 года, делегаты приняли "Революционный акт", в котором говорится об упразднении государства Российская Федерация. Вместо него провозглашается Российская Республика как его правопреемница. "Съезд народных депутатов является высшим органом государственной власти в Российской Республике", – говорится в тексте.

Участники съезда настаивают на необходимости переучреждения российской государственности на основе права самоопределения субъектов. Аннексированные украинские территории предполагается вернуть Украине.