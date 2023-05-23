Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против Илья Красильщика

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о так называемых фейках про армию против медиаменеджера Ильи Красильщика. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Поводом для возбуждения дела стал пост Красильщика в инстаграме о расстреле мирных жителей в украинском городе Буча, а также его интервью, опубликованное на ютьюб-канале "Шепелин".

Дело против Красильщика было возбуждено в апреле 2022 года. В июле МВД объявило его в розыск, а 16 марта 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал медиаменеджера. Красильщик уехал из России после начала российского вторжения в Украину.