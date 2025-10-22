Генпрокуратура требует признать ФБК террористической организацией

Генпрокуратура России потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) террористической организацией. Об этом сообщили соратники основателя фонда Алексея Навального в телеграме. Заседание по делу назначено на 27 ноября и пройдёт в закрытом режиме.

Принимать решение будет судья Олег Нефёдов — он выносил вердикты по запрету несуществующих "международного движения ЛГБТ" и сатанизма.

"Нет никаких сомнений: 27 ноября нас объявят террористами. Новый бейджик в коллекцию ко всем остальным, топовый", — говорится в заявлении ФБК.

В публикации отмечается, что решение властей не остановит деятельность ФБК. "С террористами мы боремся: с теми, кто взял в заложники целую страну, кто устраивает кошмарные теракты в соседней стране каждую ночь, кто посылает на убой сотни тысяч мужчин", — заявили соратники Навального.

Бывший председатель правления ФБК Леонид Волков в комментарии "Медузе" отметил, что иск рассматривается Верховным судом в качестве суда первой инстанции, что, по его словам, "случается крайне редко" и указывает на особое значение, которое Кремль придает делу.

Волков подчеркнул, что материалы иска остаются закрытыми — ознакомиться с ними можно только в здании Верховного суда под роспись.

Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией 9 июня 2021 года. После этого фонд был ликвидирован.