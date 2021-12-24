Генпрокуратура Украины возбудила против главы Минтранса России Виталия Савельева и его заместителя уголовное дело об организации незаконной переправки людей через границу Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, подозреваемые, занимающие руководящие должности в компании "Аэрофлот", организовали "преступную схему" после закрытия авиасообщения между Украиной и Крымом. Утверждается, что с апреля 2014 года по ноябрь 2020 года "Аэрофлот" совершил более 34 тысяч рейсов на полуостров. "Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек", – говорится в сообщении ведомства.

Генпрокуратура утверждает, что рейсы осуществлялись вопреки нормам международного права и воздушного права Украины. А российская авиакомпания выполняла "незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки" в закрытый международный аэропорт "Симферополь" и в обратном направлении.