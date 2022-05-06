Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Медведева и Шойгу

Украинская Генеральная прокуратура подозревает девятерых членов Совета безопасности России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Всем им выписаны повестки с вызовом на допрос 16, 17 и 18 мая. Документы опубликованы на сайте украинской Генпрокуратуры. Владимира Путина среди вызванных нет.

Офис генерального прокурора Украины намерен допросить заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, главу Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСБ Александра Бортникова, руководителя Службы внешней разведки Сергею Нарышкину и полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации в Донбассе. Все вызванные Украиной на допрос присутствовали и выступали на нём в поддержку признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Заседание транслировалось по телевидению. Спустя три дня, 24 февраля 2022 года, Россия вторглась на территорию Украины.

Следственный комитет России заявил, что установит должностных лиц Украины, вызвавших на допрос членов российского Совбеза. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

Совет безопасности РФ функционирует с 1992 года. Члены Совета назначаются президентом — председателем Совета безопасности — на персональной основе, а не по должности. Сейчас в Совбезе 12 постоянных членов и 17 работающих на непостоянной основе. Согласно закону РФ “О безопасности”, основная функция Совбеза — подготовка решений президента в области обеспечения безопасности.