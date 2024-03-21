Генпрокуратура усомнилась в смерти "крабового короля" Олега Кана

Генеральная прокуратура считает смерть бизнесмена Олега Кана, которого СМИ называют крабовым королем, инсценировкой. Об этом пишет ТАСС. В ходе заседания Арбитражного суда представитель ведомства заявил, что ЗАГСы Санкт-Петербурга и Сахалинской области представили одинаковые документы, согласно которым смерть предпринимателя не регистрировалась.

О смерти Кана заявили его адвокаты и попросили в связи с этим закрыть дело, возбужденное в отношении него по иску Генпрокуратуры. Рыбопромышленник Олег Кан объявлен в розыск по делу об убийстве, его обвиняют также в контрабанде на 2,6 миллиарда рублей.

Защита утверждает, что Кан, покинувший Россию в 2018 году, умер от рака в феврале 2023 года в Великобритании и был похоронен в Южной Корее.

В России, указали адвокаты, открыто наследственное дело, информация о котором есть в базе Федеральной нотариальной палаты. Корреспондент РБК нашёл в реестре ФНП запись о наследственном деле по смерти человека, ФИО и дата рождения которого совпадают с Олегом Каном. Согласно документу Кан умер 13 февраля 2023 года.

Однако представители Генпрокуратуры в смерти Кана усомнились, поскольку запись в российских актах гражданского состояния об этом отсутствует, а родственники бизнесмена в органы ЗАГС не обращались.

Сторона защиты, в свою очередь, утверждает, что это российский ЗАГС отказался регистрировать факт смерти Кана, хотя родственники предоставили выданное за границей свидетельство о смерти. Документ, подтверждающий смерть Кана, заявил адвокат, передан в канцелярию суда.

В феврале 2023 года в сахалинских телеграм-каналах появились сообщения о смерти Кана. Однако тогда защита Кана отрицала смерть бизнесмена, называя публикации "намеренным вбросом".

Олег Кан основал группу компаний по добыче краба "Монерон". Российские правоохранительные органы обвинили компанию в занижении стоимости крабов при экспорте в 2014-2015 годах, а самого бизнесмена — в контрабанде и причастности к убийству. После появления уголовных дел Кан уехал из России. Он был заочно арестован и объявлен в розыск.

Долю в компании "Монерон" пыталась купить телеведущая Ксения Собчак, её мать – сенатор Людмила Нарусова обращалась в Верховный суд, когда Сахалинский суд фактически заблокировал сделку. Позже Собчак от покупки активов была вынуждена отказаться.