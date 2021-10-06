Генпрокурор Молдавии задержан по подозрению в коррупции

В Молдавии отстранили от должности и задержали на 72 часа генерального прокурора страны Александра Стояногло в связи с подозрениями в коррупции. В отношении Стояногло возбуждено уголовное дело о пассивной коррупции, злоупотреблении служебным положением, превышении полномочий и предоставлении ложных сведений. В его доме прошёл обыск.

Александр Стояногло возглавлял генеральную прокуратуру Молдавии с ноября 2019 года, его назначил предыдущий президент страны Игорь Додон за несколько недель до своей отставки и передачи власти Майе Санду.

Санду неоднократно критиковала Стояногло, заявляя, что генеральная прокуратура под его руководством не способна бороться с коррупцией.

Жалобу на Стояногло подал депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп. Он заявил, что тот в 2012 году, будучи депутатом и председателем комиссии по национальной безопасности, предложил поправку к закону "О борьбе с отмыванием денег", которая в 2014 году помогла отмыть через молдавскую банковскую систему миллиарды долларов по схеме, описанной в журналистском расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности "Ландромат".

Кроме того, депутат подозревает Стояногло в коррупционных связях с одним из самых богатых молдавских бизнесменов Вячеславом Платоном, который сейчас находится в розыске. По мнению Карпа, генеральная прокуратура незаконно отменила обвинения против Платона.

Сам Стояногло считает эти обвинения безосновательными. Он утверждает, что новые власти Молдавии преследуют его за отказ возбудить уголовные дела против представителей парламентской оппозиции.