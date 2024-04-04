Генпрокурор РФ Краснов решил "проконтролировать весенний паводок"

Генпрокурор Игорь Краснов поручил подчинённым взять на контроль ситуацию с прохождением весеннего паводка в регионах России. Как сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Генпрокуратуру, работникам этого ведомства предстоит оценивать "полноту и своевременность оказания помощи пострадавшим и состояние систем оповещения граждан о бедствии". В телеграм-канале прокуратуры также отмечается, что "прокуроры проверят содержание сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод".

Краснов поручил осуществлять надзорное сопровождение всех мероприятий, связанных с прохождением паводка, обращает внимание "Интерфакс".

По данным Генеральной прокуратуры, этой весной после обильных снегопадов сложилась неблагоприятная паводковая обстановка в большинстве регионов Российской Федерации.