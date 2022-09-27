Генеральный секретарь Олимпийского комитета России уехала из страны

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова уехала из страны и возвращаться обратно не планирует, сообщили в российской Федерации синхронного плавания.

Вице-президент федерации Ольга Брусникина, комментируя отъезд Давыдовой, заявила, что "все шокированы" этой новостью. Никаких других подробностей об отъезде ни она, ни представители Олимпийского комитета России не озвучили.

С начала полномасштабного вооружённого вторжения войск РФ на территорию Украины большинство спортивных международных федераций исключили российских спортсменов из своих соревнований. В частности, сборная России по футболу была лишена права участвовать в чемпионатах мира и Европы, а российские футбольные клубы были исключены из крупнейших европейских турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также от международных соревнований отстранили российских хоккеистов. Десятки спортсменов из России покинули страну или сменили гражданство.