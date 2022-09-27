Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России уехала из страны

Анастасия Давыдова 

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова уехала из страны и возвращаться обратно не планирует, сообщили в российской Федерации синхронного плавания.

Вице-президент федерации Ольга Брусникина, комментируя отъезд Давыдовой, заявила, что "все шокированы" этой новостью. Никаких других подробностей об отъезде ни она, ни представители Олимпийского комитета России не озвучили.

С начала полномасштабного вооружённого вторжения войск РФ на территорию Украины большинство спортивных международных федераций исключили российских спортсменов из своих соревнований. В частности, сборная России по футболу была лишена права участвовать в чемпионатах мира и Европы, а российские футбольные клубы были исключены из крупнейших европейских турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также от международных соревнований отстранили российских хоккеистов. Десятки спортсменов из России покинули страну или сменили гражданство.

  • Синхронистка Анастасия Давыдова выигрывала золотые медали (в общей сложности - пять высших наград) на трёх летних Олимпийских играх подряд: в Афинах в 2004-м году, в Пекине в 2008-м и в Лондоне в 2012-м. Также она является тринадцатикратной чемпионкой мира.
  • После завершения спортивной карьеры Давыдова была сначала вице-президентом Олимпийского комитета России, а с мая 2014 года стала генеральным секретарём организации. В прошлом году Владимир Путин наградил Давыдову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Матери вышли на улицы
Embed
Матери вышли на улицы

No media source currently available

0:00 0:20:17 0:00

Матери вышли на улицы

Ожесточённые протесты против мобилизации


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG