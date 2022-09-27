Генеральный секретарь Олимпийского комитета России уехала из страны

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова уехала из страны и возвращаться обратно не планирует, сообщили в российской Федерации синхронного плавания.
Вице-президент федерации Ольга Брусникина, комментируя отъезд Давыдовой, заявила, что "все шокированы" этой новостью. Никаких других подробностей об отъезде ни она, ни представители Олимпийского комитета России не озвучили.
С начала полномасштабного вооружённого вторжения войск РФ на территорию Украины большинство спортивных международных федераций исключили российских спортсменов из своих соревнований. В частности, сборная России по футболу была лишена права участвовать в чемпионатах мира и Европы, а российские футбольные клубы были исключены из крупнейших европейских турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также от международных соревнований отстранили российских хоккеистов. Десятки спортсменов из России покинули страну или сменили гражданство.
- Синхронистка Анастасия Давыдова выигрывала золотые медали (в общей сложности - пять высших наград) на трёх летних Олимпийских играх подряд: в Афинах в 2004-м году, в Пекине в 2008-м и в Лондоне в 2012-м. Также она является тринадцатикратной чемпионкой мира.
- После завершения спортивной карьеры Давыдова была сначала вице-президентом Олимпийского комитета России, а с мая 2014 года стала генеральным секретарём организации. В прошлом году Владимир Путин наградил Давыдову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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