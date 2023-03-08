Генсек ООН в Киеве выступил за "справедливый мир"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время посещения Киева 8 марта выступил за "справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом и резолюцией Генассамблеи", принятой по случаю годовщины начала российского вооружённого вторжения в Украину.

В резолюции, в поддержку которой голосовало 141 государство при всего семи голосах против, содержится осуждение российского вторжения, которое названо нарушением Устава ООН и международного права. "Суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины должны быть сохранены в соответствии с международно признанными границами Украины" - заявил Гутерриш, отметив, что "позиция ООН абсолютно чёткая".

Резолюции Генассамблеи не имеет прямой юридической силы, а в Совете безопасности принятие подобных резолюций блокирует Россия.

Гутерриш встретился в среду в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обсуждался вопрос о продлении так называемой "зерновой сделки" - соглашения между ООН, Турцией, Россией и Украиной об экспорте украинского зерна через черноморские порты. Участники договорённостей заключили эту их в июле 2022 года, в марте срок действия соглашения истекает. В Москве не раз заявляли о том, что сделка якобы не работает и выгодна только Украине и странам Запада, а не России.

После встречи в Киеве Зеленский заявил, что Украина и ООН выступают за то, чтобы срок действия зернового соглашения был продлён.

Гутерриш не намерен посещать Москву и из Киева вернётся в Нью-Йорк. При этом в прошлом году, уже после российского вторжения, генеральный секретарь ООН посещал как Украину, так и Россию.