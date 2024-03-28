Генштаб: весенние призывники не будут отправлены на войну

В Генштабе РФ заявили, что солдат-срочников весеннего призыва не направят на СВО, сообщает "Интерфакс". Продолжительность срочной службы в армии остаётся прежней — один год.

Весенняя призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Начальник мобилизационного управления Генштаба РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил в интервью газете "Красная звезда", что "граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут".

По словам Бурдинского, мероприятия как прошедшего, так и предстоящего призыва "никак не связаны с проведением специальной военной операции".

Отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов субъектов РФ планируется начать 15 апреля 2024 года, добавил он.

Большинство призывников из военных комиссариатов будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учётную специальность и продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой.

Весенний призыв будет проходить во всех субъектах Российской Федерации за исключением 54 отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, где граждане призываются на военную службу только в осеннюю призывную кампанию.

Это связано с климатическими особенностями Крайнего Севера. Не будут призваны на военную службу и те, кто непосредственно заняты на посевных и уборочных работах — они призываются на военную службу один раз в год с 15 октября по 31 декабря", — сообщил Бурдинский.

С 1 января 2024 года верхний предел призывного возраста повышен до 30 лет.

По официальным данным, в ходе предыдущего осеннего призыва на срочную службу в армию (1 год) было направлено 130 тысяч новобранцев.