Генштаб ВСУ: ночью Россия обстреляла более 150 населённых пунктов

В ночь на 2 октября Россия снова атаковала Украину дронами, также более 150 населённых пунктов оказались под артиллерийским огнём, сообщил Генштаб украинской армии.

По данным Генштаба, "Шахеды" атаковали Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Харьковскую и Херсонскую области. Ракетным обстрелам подверглись те же регионы, а также Сумская и Черниговская области.

В результате ночного обстрела погиб мирный житель Волчанска Харьковской области. В городе возникли пожары, повреждены частные дома и здания гражданского предприятия, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.

При обстреле Херсона загорелся частный дом, сообщила прокуратура региона. Жившая в нём 13-летняя девочка получила ранения средней тяжести, у её сестры диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела. Их мать ранило осколками. Прокуратура начала расследование.

Россия обстрелы не комментировала.