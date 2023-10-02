Генштаб ВСУ: ночью Россия обстреляла более 150 населённых пунктов

В ночь на 2 октября Россия снова атаковала Украину дронами, также более 150 населённых пунктов оказались под артиллерийским огнём, сообщил Генштаб украинской армии.
По данным Генштаба, "Шахеды" атаковали Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Харьковскую и Херсонскую области. Ракетным обстрелам подверглись те же регионы, а также Сумская и Черниговская области.
В результате ночного обстрела погиб мирный житель Волчанска Харьковской области. В городе возникли пожары, повреждены частные дома и здания гражданского предприятия, сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.
При обстреле Херсона загорелся частный дом, сообщила прокуратура региона. Жившая в нём 13-летняя девочка получила ранения средней тяжести, у её сестры диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела. Их мать ранило осколками. Прокуратура начала расследование.
Россия обстрелы не комментировала.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к концу сентября 2023 года в результате боевых действий погиб 9701 мирный житель, 17 748 получили ранения. Эти данные могут быть неполными.
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