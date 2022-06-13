Генштаб ВСУ: войска РФ взяли под контроль центр Северодонецка

Российским войскам в ходе уличных боёв удалось вытеснить украинских военных из центра Северодонецка. Об этом сообщил Генштаб Украины. по словам главы администрации Луганской области Сергея Гайдая, под российским контролем сейчас около 70 процентов территории города.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о взятии жилых районов города ещё около 2-х недель назад, однако всё это время бои там продолжались.

Сейчас украинские военные контролируют главным образом территорию промзоны на востоке города. На заводе "Азот", как сообщается, находится несколько сот мирных жителей, которые укрываются там от обстрелов.

Накануне сообщалось о разрушении всех мостов, соединяющих Северодонецк и остающийся под контролем Украины Лисичанск.

Этот город также подвергается обстрелам. По словам Гайдая, за последние сутки там погибли трое мирных жителей, в том числе ребёнок.

Ещё один удар был нанесён по Бахмуту в Донецкой области.

Российские войска также пытаются окружить Лисичанск и Северодонецк. Кроме того, продолжается наступление на Славянск, однако, по данным украинской стороны, российские военные не могут продвинуться вперёд.

В руководстве Украины заявляют, что России удаётся удерживать инициативу за счёт огневой мощи, главным образом превосходства в артиллерии. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник написал, что Украине для достижения паритета на фронте необходимы поставки с Запада - в частности, тысячи гаубиц, 300 РСЗО и 500 танков. По словам Подоляка, вопросы поставок Украине вооружений будут обсуждаться 15 июня на совещании в Брюсселе. Страны Запада после начала войны начали поставлять Украине тяжёлую технику, однако в Киеве называют темпы и объёмы поставок недостаточными.