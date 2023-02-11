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Генштаб ВСУ: за сутки Россия выпустила по Украине 106 ракет

Сбитая крылатая ракета. Иллюстративное фото

За прошедшие сутки российские войска выпустили по территории Украины 106 ракет, сообщает Генштаб ВСУ.

По данным ведомства, Россия использовала 32 зенитные ракеты С-300, а также 74 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Кроме того, за 10 февраля было нанесено 59 авиационных ударов, из них 28 с применением беспилотников "Шахед-136". Согласно заявлению Генштаба ВСУ, 22 беспилотника были сбиты. Кроме того, сообщается о 90 обстрелах из реактивных системам залпового огня.

В пятницу Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы были зафиксированы в различных регионах на юге, востоке, западе страны. Пострадали объекты энергетики.

В ночь на 11 февраля Россия атаковала дронами "Шахед" два объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак. Он оценил разрушения в результате атаки как "существенные". Пострадавших нет. Кроме того, сообщается, что четыре дрона были сбиты в Одесской области, пять - в Николаевской области.

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