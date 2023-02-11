Генштаб ВСУ: за сутки Россия выпустила по Украине 106 ракет

За прошедшие сутки российские войска выпустили по территории Украины 106 ракет, сообщает Генштаб ВСУ.

По данным ведомства, Россия использовала 32 зенитные ракеты С-300, а также 74 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Кроме того, за 10 февраля было нанесено 59 авиационных ударов, из них 28 с применением беспилотников "Шахед-136". Согласно заявлению Генштаба ВСУ, 22 беспилотника были сбиты. Кроме того, сообщается о 90 обстрелах из реактивных системам залпового огня.

В пятницу Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы были зафиксированы в различных регионах на юге, востоке, западе страны. Пострадали объекты энергетики.

В ночь на 11 февраля Россия атаковала дронами "Шахед" два объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак. Он оценил разрушения в результате атаки как "существенные". Пострадавших нет. Кроме того, сообщается, что четыре дрона были сбиты в Одесской области, пять - в Николаевской области.