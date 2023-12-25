Генштаб ВСУ заявил ещё об одном сбитом российском истребителе

Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке на утро 25 декабря заявил, что накануне были сбиты два российских самолета: Су-34 и Су-30.

Об уничтожении истребителя-бомбардировщика Су-34 в Донецкой области украинские военные сообщили ещё в воскресенье. Что касается истребителя Су-30, то командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук писал о "боевой работе по нему". Теперь Генштаб ВСУ утверждает, что Су-30 тоже был сбит над акваторией Чёрного моря.

22 декабря Олещук сообщал о трёх сбитых на южном направлении российских истребителях-бомбардировщиках Су-34. Эту информацию подтверждали прокремлевские военные паблики.

Российская сторона официально эти потери не комментировала.

В ночь на понедельник российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Командование Воздушных сил ВСУ утверждает, что были сбиты 28 из 31 дрона, запущенных по Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областям, а также две ракеты Х-59.

Обломками беспилотников повреждены техническое помещение в порту Одессы, а также недействующие административное здание и склад.

В Херсонской области в результате обстрела села Чернобаевка вечером 24 декабря погибла женщина. Её тело обнаружили в разрушенном доме, рассказал глава военной администрации региона Александр Прокудин.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ шести районов области. В селе Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе дрон атаковал инфраструктурный объект. По его словам, в большинстве населенных пунктов, подвергшихся атакам, разрушений нет. Местные жители не пострадали, утверждает губернатор Белгородской области.