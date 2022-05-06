Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о восстановлении контроля над пятью населенными пунктами в Харьковской области. Речь идет о селах Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и части села Черкасские Тишки.

Также в Генштабе заявили, что российские войска вели наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, но безуспешно. Идут бои за населённые пункты Шандриголово, Рубежное и Воеводовку.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские войска перешли в контрнаступление в Харьковской области.

В условиях войны невозможно полностью проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.