Генштаб ВСУ заявил об ударах по буровым установкам в Каспийском море

Месторождение имени Филановского компании "Лукойл" в Каспийском море
Месторождение имени Филановского компании "Лукойл" в Каспийском море
Генштаб ВСУ заявил об ударах по трём буровым установкам компании "Лукойл" в Каспийском море. Согласно сообщению ведомства они, были задействованы в обеспечении российской армии.

Масштабы повреждений уточняются, отмечают в Генштабе. В заявлении также не сказано, чем именно были нанесены удары. Независимого подтверждения этой информации нет.

В декабре Генштаб ВСУ уже сообщал об ударах по российской нефтяной инфраструктуре на Каспии.

Так, 14 декабря, согласно заявлению командования, ударами БПЛА удалось поразить буровую установку на нефтегазовом месторождении имени Грайфера. Утверждается, что в результате атаки была остановлена работа всех 14 нефтяных скважин с общим объемом добычи 3500 тонн в день.

20 декабря украинское командование заявило об ударе по установке на другом месторождении – имени Филановского.

