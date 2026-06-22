Генштаб ВСУ заявил об ударе по Центру космической связи "Дубна"

Генштаб ВСУ заявил об ударе по Центру космической связи (ЦКС) "Дубна" в Московской области.

"На объекте наблюдается масштабное задымление. Ущерб врагу уточняется", – говорится в сообщении украинской армии.

В ГП "Космическая связь" 22 июня агентству ТАСС заявили, что центр "Дубна" подвергся массовой атаке беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи, как утверждается, не нарушено, персонал ЦКС не пострадал. Принимаются меры по ликвидации последствий атаки.

В сообщении Генштаба ВСУ не указано, когда именно был нанесен удар. В этом сообщении украинская армия отчитывается об атаках за 21 июня и в ночь на 22 июня. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале ничего не сообщал об атаке. Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о 84 беспилотниках, сбитых на подлёте к российской столице за прошедшие сутки. Ночью, а затем утром на некоторое время приостанавливалась работа московских аэропортов.

Украинский мониторинговый телеграм-канал Supernova+ 22 июня опубликовал видео, заявив, что "появились подтверждения удачной атаки" на центр "Дубна". "Медиазона" пишет, что одно из видео снято в другом месте, а второе снято из частного сектора и определить, где именно оно было сделано, журналистам пока не удалось.

Кроме того, Генштаб ВСУ заявил о поражении ряда объектов на оккупированных российскими войсками территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей.