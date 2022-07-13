Германия к концу 2022 года не будет зависеть от угля и нефти из РФ

Отказ от российских угля и нефти коренным образом изменит структуру энергоснабжения Германии. Россия поставляла 40 процентов потребляемого Германией угля и нефти, однако в самое ближайшее время это изменится. Об этом заявил статс-секретарь в ведомстве федерального канцлера Йорг Кукис на энергетическом форуме в Сиднее.

Он подтвердил, что с 1 августа ФРГ откажется от поставок российского угля, а с 31 декабря 2022 года - и от российской нефти. Эта мера предусмотрена одобренными ранее санкциями ЕС против России. Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского угля в начале апреля, в рамках пятого пакета санкций. Запрет начнёт действовать с 10 августа. Частичное эмбарго на поставки российской нефти, которое вступит в силу к концу года, было согласовано в мае. Часть стран ЕС при этом продолжит закупать российскую нефть, поступающую по трубопроводу "Дружба", однако Германия к их числу не относится.

"Каждый, кто знаком с историей трубопровода "Дружба", который служил инструментом советской империи в Восточной Европе, понимает, что избавиться от этой зависимости непросто, но нам удастся сделать это в течение нескольких месяцев", - цитирует чиновника агентство Reuters.

При этом от российского газа Германия в ближайшее время отказываться не намерена, поскольку пока нет возможности полностью заместить его поставки. Опросы показывают, что на фоне роста цен на топливо большинство немецких избирателей против эмбарго на российский газ.

Германия ускоренно работает над созданием терминалов для приема СПГ, однако эта работа пока не завершена. В Берлине при этом опасаются, что сама Россия по политическим мотивам прекратит поставки газа, и уже сейчас принимают меры по сокращению его потребления.