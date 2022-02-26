Германия начнёт поставки Украине оружия

Германия - которая до последнего момента отказывалась от поставок Украине вооружений - приняла решение отправить в эту страну тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух "Стингер".

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Он написал в твиттере, что позиция германских властей изменилась после полномасштабного российского вторжения в Украину. "Наш долг сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь Украине защититься от наступающей армии Путина" - написал Шольц.

Также, по сообщениям агентств, Германия одобрила передачу другими странами оружия, произведённого в ФРГ.

Страны НАТО накануне договорились расширить поставки Украине вооружения.

Страны ЕС и США ввели против России в связи с вторжением масштабные санкции и обещают их ужесточить. Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой санкциям была только "Третья мировая война" - то есть прямое участие НАТО в конфликте с Россией. Байден и другие лидеры стран НАТО не раз заявляли, что этого не произойдёт, военных НАТО в Украину не пошлют.

Отдельные страны ЕС вводят собственные ограничения против России. В частности, страны Балтии и Словения в субботу объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолётов. Рейсы из Москвы в Калининград по-прежнему возможны - однако самолётам приходится делать большой "крюк" над Балтийским морем.

Российское вооружённое вторжение в Украину началось 24 февраля. Президент Владимир Путин обосновал его необходимостью оказать помощь так называемым "ДНР" и "ЛНР", а также "денацификации" Украины. За три дня боёв российские войска подошли к Киеву с севера, заняли территорию на юге у побережья Азовского моря. О взятии ими крупных городов на данный момент не сообщалось. Официальных российских данных о потерях нет. Украинская сторона заявляет о тысячах убитых российских солдат и сотнях пленных. Независимых данных нет.