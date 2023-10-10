Германия объявила о военной помощи Украине на сумму около 1 млрд евро

Министерство обороны Германии объявило о новом, "зимнем" пакете военной помощи Украине на общую сумму около 1 миллиарда евро.

В него, в частности, войдут средства противовоздушной обороны, включая системы "Пэтриот" и IRIS-T, десять танков "Леопард 1A5", три зенитные самоходные установки "Гепард", пятнадцать бронированных автомобилей.

Точные сроки поставок не называются. Глава Минобороны Германии Борис Писториус, комментируя решение о выделении помощи, заявил, что она прибудет в Украину "в следующие несколько недель".

Германия объявила о новом пакете накануне 16-й встречи союзников Украины в формате "Рамштайн", которая состоится в Брюсселе в среду, 11 октября.

Во вторник провоенные телеграм-каналы, как российские, так и украинские, сообщили о переходе армии России "к активным наступательным действиям по всему восточному фронту", в частности в районе Авдеевки под Донецком.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш написал о "массированных обстрелах из танков, ствольной артиллерии и градов". В сводке украинского Генштаба говорится, что украинские военные отбили атаки.